Дальняя авиация потихоньку совершенствуется.

Несколько лет назад в России была принята программа модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160. Обновлённые ракетоносцы с индексом «М» представляют собой прежний планер с полностью модернизированной «начинкой», и вот, сегодня свой первый полёт совершил очередной такой обновлённый «Белый лебедь», о чём передаёт пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

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Как отметили представители ОАК, пилоты выполнили манёвры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, а также работоспособность систем, двигателей и радиоэлектронного оборудования.

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Стратегический бомбардировщик Ту-160 был принят на вооружение в конце 1980-х. До сих пор это крупнейший, самый быстрый и способный нести самое большое количество «полезной» нагрузки самолёт в своём классе. Ту-160 остаётся флагманом российской дальней авиации, однако в перспективе ему на смену когда-нибудь должен прийти ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).