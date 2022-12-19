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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» заявил о росте производства разведывательных БПЛА и ракетных комплексов «Искандер»
А по некоторым образцам вооружений поставки в зону СВО увеличились в десятки раз.
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Если конфликт на территории Украины и привёл к определённым выводам, то одним из главных стало ключевое влияние беспилотной авиации на исход сражений. С помощью беспилотников не только осуществляется непосредственно огневое поражение целей, но и разведка местности, а также корректировка артиллерийских ударов. В общем, системы важные, нужные, и о том, что с момента начала СВО в России было увеличено их производство, сообщил первый замглавы корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

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По словам Артякова, российская оборонная промышленность нарастила выпуск тактических разведывательных беспилотников, тем самым превзойдя Украину по данному аспекту вооружений. Достижение трудно назвать впечатляющим, но учитывая тот факт, что до начала операции особое значение беспилотникам не придавалось, темпы роста производства данных видов вооружений достойны упоминания.

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Кроме того, как уточнил Артяков, в России нарастили выпуск ракетных комплексов «Искандер», а по некоторым образцам вооружений поставки в зону СВО увеличились в разы и в десятки раз. В частности, многократно увеличился выпуск пусковых установок и боеприпасов, в десятки раз нарастили поставки бронетехники. Естественно, увеличен и выпуск боеприпасов: если верить Артякову, то по данной номенклатуре выпуск увеличился даже в сотни раз.

#экономика #оружие
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