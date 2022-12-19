В этом году, по предельно понятным причинам, в России резко увеличилась частота блокировок различных интернет-ресурсов. Одни блокировали за дело, другие за компанию, при этом под раздачу попала масса ресурсов, которыми россияне пользовались в ежедневном режиме. Данное обстоятельство вызвало рост спроса на VPN-сервисы, и в первое время он рос семимильными шагами. В какой-то момент в Роскомнадзоре посчитали необходимым начать блокировать наиболее популярные VPN-сервисы, и вот, теперь руководитель Минцифры Максут Шадаев «толсто» намекнул, что VPN в России не пользуются большим спросом.
реклама
По словам Шадаева, в министерстве выводы делают исходя из трафика мобильных операторов: в определённый момент доля VPN начала расти, но сейчас вернулась на уровень марта—апреля этого года. Данная статистика, считает глава Минцифры, свидетельствует о том, что VPN в России «не приживаются».
Если верить статистике сервиса AppMagic, то в июле этого года россияне осуществили 12 миллионов загрузок различных VPN сервисов. Тем самым Россия взгромоздилась по данному показателю на второе место в мире, при том, что в прошлом году располагалась на шестнадцатом месте. Так что на данный момент неясно, считают в Минцифры общее насыщение рынка VPN-сервисами «откатом до показателей марта—апреля» или же в стране действительно наблюдается снижение спроса на обход блокировок. Учитывая, что всё, что нужно, сейчас можно делать в Telegram, вполне вероятен и второй вариант.