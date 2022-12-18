Адаптированных под запуск с наземных установок.

Одной из самых сильно вовлечённых «третьих» стран в украинском конфликте является Великобритания, которая не только поспособствовала срыву переговорного процесса в марте этого года, в том числе из-за чего опустошительные для Украины боевые действия ведутся до сих пор, но и продолжает поставлять своё вооружение в зону конфликта. В частности, сегодня британское министерство обороны сообщило об отправке на Украину очередной партии высокоточных ракет Brimstone-2.

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Ведомство считает, что данные ракеты якобы «сыграли ключевую роль в сдерживании российского продвижения», поэтому наращивают их поставки.

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Brimstone-2 — это высокоточная управляемая ракета класса «воздух-земля», предназначенная для запуска с боевых самолётов по наземным целям. Для Украины, у которой уже практически не осталось боевой авиации, данные ракетные комплексы были адаптированы для применения с наземных пусковых установок. Успешность их применения в таком виде ставится большинством реальных военных экспертов под огромный вопрос, но в британском оборонном ведомстве на этот счёт, видимо, имеется своё мнение.