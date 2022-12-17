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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия построит в Венесуэле наземную станцию спутниковой навигации ГЛОНАСС
Дружественным странам надо помогать. Глядишь, и взамен когда-нибудь что-нибудь, наверное, получим.
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Проект глобализации, как стало предельно очевидно в этом году, с треском провалился, поэтому уважающим себя государствам необходимо быть самодостаточными хотя бы в ключевых отраслях производства и технологиях. Кто-то это осознал ещё в 2008 году после финансового кризиса, стремительно развивая импортозамещение, до кого-то это не дойдёт никогда. Тем временем российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС развивается, и в следующем году у неё появится наземная измерительная станция в Венесуэле.

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Как сообщили в «Роскосмосе», введение в эксплуатацию в Венесуэле наземной измерительной станции «позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС», причём как непосредственно в западном полушарии, так и по всей планете в целом. Взамен венесуэльские потребители на «безвозмездной и постоянной основе» получат доступ к ГЛОНАСС для навигации наземного, морского и воздушного транспорта, а также для точного земледелия и мониторинга состояния промышленных и инфраструктурных объектов. Наконец, ГЛОНАСС позволит венесуэльцам проводить научные исследования.

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В течение следующего года станцию должны построить, принять и ввести в эксплуатацию. Более конкретными сроками «Роскосмос» пока не делится.

#экономика #политика #глонасс #навигация #спутниковая навигация
2
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