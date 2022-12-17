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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Самим хуже: в МИД РФ прокомментировали очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза
Как говорится, бьют себя и радуются.
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Вчера Совет ЕС принял очередной пакет санкций против России. Ещё на этапе согласования данного документа эксперты отмечали его символичность вследствие того, что основные удары по российской экономике уже были нанесены, и ничего кардинально нового или существенного принять в ЕС уже не могут, исчерпав все варианты. Тем не менее, девятый пакет, принимавшийся властями ЕС, очевидно, исключительно в целях демонстрации непоколебимости своей позиции, вступил в силу, и данное событие прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

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Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, нынешний пакет ограничительных мер возымеет ровно тот же эффект, что и все остальные — в первую очередь обострит социально-экономические проблемы в ЕС, где и так уже наблюдается энергетический кризис, высочайшая за десятилетия инфляция и уже вовсю реализуемая деиндустриализация. По словам Захаровой, руководители ЕС оказались неспособны «выбраться из замкнутого круга рестрикций» и признать тщетность своей антироссийской политики, а расплачиваются за это простые граждане.

Кроме того, западная санкционная политика также наносит ущерб и странам «глобального юга», которые оказались между молотом и наковальней, пострадав от разрушения логистических цепочек.

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В девятый «пакет» санкций попали предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом, физические лица, которых подозревают в освещении пророссийской позиции, два новых российских банка, а также четыре телеканала, трансляция которых на территории ЕС теперь запрещена. Вот такая свобода слова и свобода прессы по-европейски.

#санкции #политика
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