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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть
Минус ещё один получатель российской нефти.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В начале декабря Евросоюз, а также страны G7 и Австралия приняли так называемый потолок цен на российскую перевозимую морем нефть на уровне в $60 за баррель. Несмотря на бессмысленность данного действия, учитывая востребованность нефти по всему миру, благодаря чему её поставки практически в два счёта перенаправляются тем, кому данный энергоресурс действительно нужен, решение было принято, а сегодня к нему присоединилась Швейцария, которая вообще-то должна сохранять нейтралитет.

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Дальнейшая история со швейцарскими закупками российской нефти уже ясна — их у неё просто не будет — ну а Евросоюз тем временем принимает девятый пакет антироссийских «санкций». В него войдут ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения, ограничения против 168 российских компаний и предприятий, включая представителей оборонно-промышленного комплекса, заморозка активов двух российских банков, и другое.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Рынок на введение потолка цен и эмбарго на закупки российской нефти уже отреагировал временным падением цен на нефть и ослаблением рубля по отношению к другим валютам.

#финансы #экономика #политика #нефть
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