Минус ещё один получатель российской нефти.

В начале декабря Евросоюз, а также страны G7 и Австралия приняли так называемый потолок цен на российскую перевозимую морем нефть на уровне в $60 за баррель. Несмотря на бессмысленность данного действия, учитывая востребованность нефти по всему миру, благодаря чему её поставки практически в два счёта перенаправляются тем, кому данный энергоресурс действительно нужен, решение было принято, а сегодня к нему присоединилась Швейцария, которая вообще-то должна сохранять нейтралитет.

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Дальнейшая история со швейцарскими закупками российской нефти уже ясна — их у неё просто не будет — ну а Евросоюз тем временем принимает девятый пакет антироссийских «санкций». В него войдут ограничения на поставки товаров и технологий двойного назначения, ограничения против 168 российских компаний и предприятий, включая представителей оборонно-промышленного комплекса, заморозка активов двух российских банков, и другое.

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Рынок на введение потолка цен и эмбарго на закупки российской нефти уже отреагировал временным падением цен на нефть и ослаблением рубля по отношению к другим валютам.