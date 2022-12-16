А то многие трактуют этот термин по-своему.

После начала боевых действий с участием российских вооружённых сил на территории Украины в новостных материалах стало часто появляться словосочетание «законная военная цель»: зачастую его применяют по отношению к очередным поставкам тяжёлых вооружений Украине со стороны коллективного Запада. Хотя в целом значение термина читателям видится вполне понятным, трактуют его по-разному: например, многие считают, что удары по системам электрогенерации не являются законными военными целями. Чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе о том, что же такое законная военная цель на самом деле, сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опубликовал посвящённый соответствующей теме «пост».

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Итак, законными военными целями в рамках «названных правил войны» являются любые невыведенные из состава вооружённых сил войска противника, а также любая военная и вспомогательная техника. Кроме того, законные военные цели — это военная инфраструктура, а также гражданская инфраструктура, применяемая для военных целей. В число последней входят мосты, дороги, энергетические объекты, выполняющие оборонные заказы заводы, мастерские и прочее. Наконец, законными военными целями, как поясняет Медведев, является военно-политическое руководство страны-противника, а также вооружённые силы третьих стран, официально вступивших в войну на стороне государства-противника.

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Далее Медведев позволил себе тревожный комментарий касательно гибридного участия государств НАТО в нынешнем вооружённом конфликте. По его словам, сегодня существует главный вопрос — являются ли законными все вышеперечисленные цели стран Североатлантического альянса, учитывая тот факт, что НАТО поставляет Украине огромные объёмы вооружений, используемых для боевых действий против России.