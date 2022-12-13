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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Mercedes-Benz представила лимитированную версию Maybach S-Class Haute Voiture
Уникальные цвета и материалы отделки тут присутствуют.
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Компания Mercedes-Benz представила новую ограниченную серию автомобилей премиум-класса. Речь идёт о необычайно дорогом Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture, интерьер и экстерьер которого создавался с прицелом на самую взыскательную публику.

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Так, кузов этого седана будет исполнен в двухцветной цветовой гамме. Нижняя часть кузова покрашена в цвет «розовое золото», верх — в синий металлик. Аналогичным образом обстоит дело и с внутренним убранством. В тёмно-синих тонах исполнены верхние дверные панели, приборная панель и рулевое колесо. А цвет «розовое золото» можно найти по всему салону, но вот кожаная обивка выполнена в белом цвете.

В интерьере Haute Voiture есть ещё несколько смелых дизайнерских решений. Например, напольные коврики тут изготовлены из льна и пушистого мохера, тканью букле покрыты составные части дверных панелей, а также внутренняя часть подушек подголовников сидений и другие части кресел.

Производитель также утверждает, что внешний вид информационно-развлекательной системы MBUX здесь абсолютно уникальный, поскольку разработан специального для этого автомобиля. Уникальные аксессуары для автомобиля тоже имеются.

Начнём с того, что каждый экземпляр будет пронумерован — на центральной консоли владелец автомобиля найдёт значок, который покажет серийный номер. А ещё к Haute Voiture прилагается коробка ручной работы с уникальным номером автомобиля, масштабной моделью Maybach и кольцом для ключей. Всё это добро можно будет спрятать под автомобильный чехол с логотипом бренда и значком Haute Voiture.

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Единственная тайна в отношении уникального люксового S-Class — это цена. Но в качестве уточнения напомним, что за стандартный Maybach S 680 4MATIC просят от 204375 фунтов стерлингов (чуть более $252 тысяч).

#mercedes-benz #maybach #maybach s class haute voiture
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