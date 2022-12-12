Класса «воздух-земля».

Гиперзвуковое оружие имеет все шансы полностью изменить расклад в обороноспособности государств, поэтому сейчас каждая уважающая себя великая держава стремится получить собственную версию данного перспективного вида вооружений, дабы обеспечить себе фактор сдерживания. Об успешном испытании полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW сегодня сообщило оборонное ведомство Соединённых Штатов.

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AGM-183A ARRW представляет собой гиперзвуковую ракету класса «воздух-земля»; испытательный запуск её прототипа проводился со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

В настоящее время гиперзвуковое оружие не имеет средств противодействия; как выразился весной этого года президент США Джо Байден, гиперзвуковая ракета — это как обычная ракета, только её нельзя сбить.

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В России тем временем гиперзвуковое оружие в серийном варианте вовсю поступает на вооружение. В настоящее время ВС РФ располагают гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», «Циркон» и «Авангард». Первый уже успел пройти боевое крещение на Украине, где в начале специальной операции ракетами «Кинжал» были поражены глубокие подземные склады вооружений.