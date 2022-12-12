Когда-то, во времена безвозвратно ушедшие, Европа стремилась к нулевому углеродному следу в своей энергетике. После начала энергетического кризиса, только усугубившегося вследствие санкционной политики в отношении России, риторика несколько изменилась, и сегодня издание Bloomberg сообщило, что операторы британских энергосетей пока не собираются закрывать свои угольные электростанции. Как уточняется, это делается в качестве резервных мер — чтобы в случае чего угольные электростанции этой зимой смогли сгладить проблемы в британской энергетике.
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В частности, оператор британской единой энергосистемы National Grid продолжает оплачивать работу угольных электростанций, а также в связи с похолоданием вдобавок распорядился запустить две таких резервных электростанции.
Стоит отметить, что данное заявление не означает возвращение Британии в период с коптящими трубами: современные системы очистки, в том числе использующие электростатические фильтры, позволяют очищать отработавшие в угольных котлах газы до практически безвредных значений.