Они будут работать в качестве резервных — на всякий случай.

Когда-то, во времена безвозвратно ушедшие, Европа стремилась к нулевому углеродному следу в своей энергетике. После начала энергетического кризиса, только усугубившегося вследствие санкционной политики в отношении России, риторика несколько изменилась, и сегодня издание Bloomberg сообщило, что операторы британских энергосетей пока не собираются закрывать свои угольные электростанции. Как уточняется, это делается в качестве резервных мер — чтобы в случае чего угольные электростанции этой зимой смогли сгладить проблемы в британской энергетике.

реклама

В частности, оператор британской единой энергосистемы National Grid продолжает оплачивать работу угольных электростанций, а также в связи с похолоданием вдобавок распорядился запустить две таких резервных электростанции.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что данное заявление не означает возвращение Британии в период с коптящими трубами: современные системы очистки, в том числе использующие электростатические фильтры, позволяют очищать отработавшие в угольных котлах газы до практически безвредных значений.