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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Великобритания пока не собирается закрывать свои угольные электростанции
Они будут работать в качестве резервных — на всякий случай.
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Когда-то, во времена безвозвратно ушедшие, Европа стремилась к нулевому углеродному следу в своей энергетике. После начала энергетического кризиса, только усугубившегося вследствие санкционной политики в отношении России, риторика несколько изменилась, и сегодня издание Bloomberg сообщило, что операторы британских энергосетей пока не собираются закрывать свои угольные электростанции. Как уточняется, это делается в качестве резервных мер — чтобы в случае чего угольные электростанции этой зимой смогли сгладить проблемы в британской энергетике.

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В частности, оператор британской единой энергосистемы National Grid продолжает оплачивать работу угольных электростанций, а также в связи с похолоданием вдобавок распорядился запустить две таких резервных электростанции.

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Стоит отметить, что данное заявление не означает возвращение Британии в период с коптящими трубами: современные системы очистки, в том числе использующие электростатические фильтры, позволяют очищать отработавшие в угольных котлах газы до практически безвредных значений.

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