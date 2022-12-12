Коротко: она (целесообразность) практически отсутствует.

Электромобили уже много лет являются предметом обсуждения среди автовладельцев. Одни спорят о том, что никакой «троллейбусный» гул не заменит «рычание» двигателя внутреннего сгорания, другие же считают копеечки и пытаются насчитать выгоду от использования электромобиля по сравнению с традиционным авто. Если подходить к экономической стороне данного вопроса с головой, то никакой выгоды и в помине насчитать не удастся, на что в беседе с изданием Lenta.ru предельно ясно намекнул автоэксперт Алексей Аксёнов.

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Начать было решено с плюсов: стоимость непосредственно владения электромобилем в России действительно ниже, чем традиционным автомобилем. Во-первых, «заправка» электрокара обходится в несколько раз дешевле, чем бензобака обычной машины, а во-вторых, в системы электромобиля нужно заливать меньше расходных жидкостей вроде того же моторного масла.

Минусов же больше, и в экономическом смысле они полностью перекрывают все незначительные преимущества. Как уточняет Аксёнов, в России очень слабо развита электромобильная инфраструктура: зарядные станции являются диковинкой даже в столичном регионе. Как следствие, владение электромобилем при жизни в городе пока практически невозможно; исключение — если вы живёте в частном секторе или же в посёлке, где можно установить собственную импровизированную зарядную станцию.

Вторым главным недостатком является стоимость: электромобиль стоит значительно дороже, чем стандартный автомобиль того же класса. Кроме того, сам аккумулятор не рассчитан на длительную эксплуатацию, а его замена влетает в столь большую копеечку, что полностью теряет целесообразность. По словам эксперта, электромобиль предназначен только для среднесрочного владения — по сути, до тех пор, пока аккумулятор не прикажет долго жить. Следовательно, его ценность на вторичном рынке стремится к нулю.

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Другие эксперты справедливо считают, что смысла во владении электромобилем в России не будет как минимум до тех пор, пока государство не начнёт субсидировать их покупки и полностью освобождать их владельцев от уплаты транспортного налога.