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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
Коротко: она (целесообразность) практически отсутствует.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Электромобили уже много лет являются предметом обсуждения среди автовладельцев. Одни спорят о том, что никакой «троллейбусный» гул не заменит «рычание» двигателя внутреннего сгорания, другие же считают копеечки и пытаются насчитать выгоду от использования электромобиля по сравнению с традиционным авто. Если подходить к экономической стороне данного вопроса с головой, то никакой выгоды и в помине насчитать не удастся, на что в беседе с изданием Lenta.ru предельно ясно намекнул автоэксперт Алексей Аксёнов.

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Начать было решено с плюсов: стоимость непосредственно владения электромобилем в России действительно ниже, чем традиционным автомобилем. Во-первых, «заправка» электрокара обходится в несколько раз дешевле, чем бензобака обычной машины, а во-вторых, в системы электромобиля нужно заливать меньше расходных жидкостей вроде того же моторного масла.

Минусов же больше, и в экономическом смысле они полностью перекрывают все незначительные преимущества. Как уточняет Аксёнов, в России очень слабо развита электромобильная инфраструктура: зарядные станции являются диковинкой даже в столичном регионе. Как следствие, владение электромобилем при жизни в городе пока практически невозможно; исключение — если вы живёте в частном секторе или же в посёлке, где можно установить собственную импровизированную зарядную станцию.

Вторым главным недостатком является стоимость: электромобиль стоит значительно дороже, чем стандартный автомобиль того же класса. Кроме того, сам аккумулятор не рассчитан на длительную эксплуатацию, а его замена влетает в столь большую копеечку, что полностью теряет целесообразность. По словам эксперта, электромобиль предназначен только для среднесрочного владения — по сути, до тех пор, пока аккумулятор не прикажет долго жить. Следовательно, его ценность на вторичном рынке стремится к нулю.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
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4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Другие эксперты справедливо считают, что смысла во владении электромобилем в России не будет как минимум до тех пор, пока государство не начнёт субсидировать их покупки и полностью освобождать их владельцев от уплаты транспортного налога.

#электромобили
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Jean
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