Вечнозелёная бумага продолжает стремительно терять значение в мире.

Конфликт сейчас пылает не только на поле боя в соседнем государстве, но и в глобальной экономике, которая стремительно переходит на новые принципы работы, и которая никогда уже не будет прежней. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статью на индийском ресурсе Mint, из которой следует, что уже в ближайшее время 5—6 российских банков получат разрешение на открытие счетов для проведения торговых операций в рупиях, а соответствующие сделки начнут производиться со следующей недели.

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Впрочем, издание отмечает, что сейчас между Россией и Индией наблюдается торговый дисбаланс: Индия импортирует из России товаров на сумму примерно в десять раз большую, чем экспортирует в Россию. Как следствие, в РФ очень быстро начнёт формироваться избыток рупий, что, как считают эксперты, сподвигнет страну на интенсификацию закупок индийских товаров или на вложение их в индийскую экономику.

Как уточняют эксперты, России сейчас необходимо «почти всё на свете», в особенности — фармацевтическая продукция, которой так славится Индия, и запчасти для автомобилей. На данный момент, впрочем, индийские компании опасаются стремительной активизации экспорта в Россию из-за возможности попасть под вторичные санкции.

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Важно помнить, что страны группы БРИКС, членами которой в том числе являются и Россия, и Индия, начинают формировать собственную резервную валюту, так что в перспективе, хоть и пока непонятно, насколько отдалённой, расчёты между членами данного объединения будут осуществляться именно в этой валюте. Да и сама БРИКС вследствие неизбежного расширения может изменить своё название. Проще говоря, кощеева игла в лице нефтедоллара уже не контролируется Кощеем.