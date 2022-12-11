Времена нынче крайне тяжёлые и непредсказуемые, поэтому, как говорится, меры предосторожности никто не отменял. В связи с этим в России, как отметил в своём Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, наращивается производство «наиболее мощных средств поражения», включая также и те, что «основаны на новых принципах».
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По словам Медведева, противники расположены не только непосредственно в соседнем государстве, но и в составе стран коллективного Запада разбросаны по разным частям света. По всей видимости, зампред Совбеза намекает на то, что подлости можно ожидать с любой стороны, и отвечать в случае чего тоже придётся в соответствующем направлении и на соответствующую дальность.
Естественно, Медведев не стал вдаваться в подробности, производство каких именно систем вооружений сейчас наращивается, но логично предположить, что речь идёт о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Циркон», «Авангард», лазерном оружии, включая комплекс «Пересвет», а также о наиболее перспективных видах конвенциональных вооружений.
Стоит отметить, что российская оборонная промышленность уже перешла на военные рельсы, а многие заводы, в том числе производящие бронетехнику, работают круглосуточно.