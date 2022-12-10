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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО выразил опасения о возможности прямого столкновения альянса с Россией
И в блоке якобы делают всё, чтобы этого не допустить. Подливая масло в огонь.
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Колоссальная вовлечённость США и возглавляемого ими военного блока НАТО в вооружённый конфликт на Украине уже не может оспариваться даже самыми аполитичными или прозападно настроенными гражданами. Ситуация крайне тревожная, и идти на попятную альянс в этом конфликте, в котором, по-хорошему, ему нечего делать кроме активных поисков его (конфликта) мирного урегулирования, открыто пока не собирается. Как результат, происходит эскалация, которая может привести к непредсказуемым последствиям, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения о том, что если ситуация выйдет из-под контроля, то она может перерасти в прямое столкновение альянса с Россией.

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По словам Столтенберга, альянс сейчас делает всё возможное, чтобы избежать такого развития событий. Однако избегание конфликта с Россией генсек НАТО видит в продолжении накачивания Украины оружием — лишь так, считает глава альянса, можно обеспечить Европе мир. Проще говоря, Украина воспринимается Столтенбергом как некий щит, прикрывающий Европу, а вызванные боевыми действиями страдания украинского народа натовцев особо не волнуют.

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Хотя любой вооружённый конфликт рано или поздно завершается переговорами, пока что такая перспектива не маячит. Формально Россия и США намекают друг другу на возможность переговоров по вопросу Украины, но уровень доверия между странами сейчас находится на исторически самом низком уровне, так что, к великому сожалению, вряд ли закончить кровопролитие удастся в ближайшее время.

#россия #политика #нато
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