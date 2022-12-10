И в блоке якобы делают всё, чтобы этого не допустить. Подливая масло в огонь.

Колоссальная вовлечённость США и возглавляемого ими военного блока НАТО в вооружённый конфликт на Украине уже не может оспариваться даже самыми аполитичными или прозападно настроенными гражданами. Ситуация крайне тревожная, и идти на попятную альянс в этом конфликте, в котором, по-хорошему, ему нечего делать кроме активных поисков его (конфликта) мирного урегулирования, открыто пока не собирается. Как результат, происходит эскалация, которая может привести к непредсказуемым последствиям, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения о том, что если ситуация выйдет из-под контроля, то она может перерасти в прямое столкновение альянса с Россией.

реклама

По словам Столтенберга, альянс сейчас делает всё возможное, чтобы избежать такого развития событий. Однако избегание конфликта с Россией генсек НАТО видит в продолжении накачивания Украины оружием — лишь так, считает глава альянса, можно обеспечить Европе мир. Проще говоря, Украина воспринимается Столтенбергом как некий щит, прикрывающий Европу, а вызванные боевыми действиями страдания украинского народа натовцев особо не волнуют.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Хотя любой вооружённый конфликт рано или поздно завершается переговорами, пока что такая перспектива не маячит. Формально Россия и США намекают друг другу на возможность переговоров по вопросу Украины, но уровень доверия между странами сейчас находится на исторически самом низком уровне, так что, к великому сожалению, вряд ли закончить кровопролитие удастся в ближайшее время.