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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли рекордного показателя
О чём сообщил «Газпром».
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Китайский экономический колосс начинает потихоньку возвращаться в привычный режим работы, и чтобы поддерживать жизнь в этой гартантюанской экономике, Поднебесной требуются все возможные ресурсы. И вот, сегодня «Газпром» сообщил о том, что девятого декабря был установлен новый исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.

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Как уточняется, превышение предусмотренных договором суточных поставок составило 16,4 % — «Газпром» удовлетворил запрос от китайской нефтегазовой компании CNPC на увеличение поставок в декабре относительно ранее составленного и утверждённого графика.

На следующий год через «Силу Сибири» в Китай планируется поставить 22 миллиарда кубометров природного газа. Своей проектной мощности в 38 миллиардов кубометров в год газопровод должен достичь в 2027 году.

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Стоит отметить, что поставками в один только Китай возместить потерю европейского рынка в результате произошедших в этом году событий невозможно — на долю «Силы Сибири» приходится всего примерно 1/7 от экспортных поставок в Европу. В связи с этим российское руководство прорабатывает идею создания газового хаба в Турции. Очевидно, идёт расчёт на то, что отношения с Европой в перспективе восстановятся, хотя и предельно ясно, что столь же доверительными, как условных десять—пятнадцать лет назад, они уже не будут никогда.

#финансы #китай #россия #экономика #газпром #природный газ
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