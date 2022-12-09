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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Тюнинговое ателье Manhart представило «заряженную» версию BMW M4 на 702 л.с. и 880 Нм крутящего момента
Карбоновый шлем — в подарок каждому покупателю!
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Тюнинговое ателье Manhart представило целый комплекс аппаратных и визуальных доработок для автомобилей BMW M4 Competition и M4 CSL. В перечень установленных улучшений вошли новые компоненты подвески, видоизменённый обвес, кованые колёса, выпускная магистраль из нержавеющей стали и радикальное повышение мощности мотора.

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Manhart MH4 GTR II является, можно сказать, прямым преемником коллекционной BMW M4 GTS DTM Champion Edition. За основу для нового купе была взята M4 CSL, но видоизменение совместимо и с M4 Competition. Особое внимание в новом болиде привлекает форсированный двигатель: рядная «шестёрка» с двумя турбинами с индексом 3.0 обладает мощностью 702 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Напомним, стандартное купе M4 CSL с мотором S58 выдаёт только 550 л.с. при 650 Нм момента. Дополнительные полторы сотни «лошадок» появляются после установки блока управления MHtronik Powerbox вкупе со стальной выпускной магистралью с управляемым клапаном.

При желании будущий владелец болида может попросить заменить последний компонент на гоночный вариант без катализатора. Если желание потратить деньги на лишние опции и после этого не убавится, то Manhart может установить укороченные пружины подвески H&R и заменить штатные колёса на 20-дюймовые Forged+ 1 от Yido Performance.

В плане изменений интерьера Manhart стремится развивать бешеный норов своих заряженных M4: четырёхточечные ремни, фирменные коврики и даже полукаркас безопасности. А с агрессивным обвесом подчеркнуть характер Manhart MH4 GTR II становится ещё проще: трёхэтажный задний спойлер, сплиттер, капот с вентиляцией и другие правки силуэта.

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В подарок каждому покупателю автомобиля производитель подарит шлем из карбона.

#автомобили #bmw #bmw m4 #manhart #manhart mh4 gtr ii
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BPretender
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CPretender
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спасибо мой господин
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