Как будто всё это не было спланировано.

На данный момент уже не секрет, что главной пострадавшей от санкционной войны коллективного Запада против России стороной стал Европейский Союз, потерявший гигантский рынок сбыта своей продукции и зависящий от поставок российских энергоресурсов и многочисленных незаменимых материалов, включая сложнейшие и дорогущие сплавы, применяемые в авиационной и космической отраслях. В настоящее время над Европой дамокловым мечом навис энергетический кризис, который в следующем году имеет все шансы превратиться в катастрофу, ну а пока американские инвесторы, потирая ручонки и довольно хихикая, по дешёвке скупают акции европейских и британских энергетических компаний. О происходящем пишет издание Financial Times.

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На фоне энергетического кризиса стоимость акций соответствующих европейских фирм значительно снизилась, тем самым предоставляя возможность американским толстосумам установить контроль над будущим этих контор. Предположительно, данные действия в будущем позволят «продавливать» невыгодные для Европы, но крайне выгодные для инвесторов из США решения вроде заключения долгосрочных контрактов на поставку дорогого американского сжиженного природного газа взамен утраченного российского трубопроводного.

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Стоит отметить, что на фоне санкционной войны европейские технологические компании только в этом году подешевели на 400 миллиардов долларов: их суммарная стоимость сократилась с 3,1 до 2,7 трлн долларов. Что будет дальше, можно только гадать, но очевидно, что ничего хорошего для европейского бизнеса и потребителя.