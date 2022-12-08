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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американские инвесторы стали массово скупать подешевевшие акции европейских энергокомпаний
Как будто всё это не было спланировано.
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На данный момент уже не секрет, что главной пострадавшей от санкционной войны коллективного Запада против России стороной стал Европейский Союз, потерявший гигантский рынок сбыта своей продукции и зависящий от поставок российских энергоресурсов и многочисленных незаменимых материалов, включая сложнейшие и дорогущие сплавы, применяемые в авиационной и космической отраслях. В настоящее время над Европой дамокловым мечом навис энергетический кризис, который в следующем году имеет все шансы превратиться в катастрофу, ну а пока американские инвесторы, потирая ручонки и довольно хихикая, по дешёвке скупают акции европейских и британских энергетических компаний. О происходящем пишет издание Financial Times.

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На фоне энергетического кризиса стоимость акций соответствующих европейских фирм значительно снизилась, тем самым предоставляя возможность американским толстосумам установить контроль над будущим этих контор. Предположительно, данные действия в будущем позволят «продавливать» невыгодные для Европы, но крайне выгодные для инвесторов из США решения вроде заключения долгосрочных контрактов на поставку дорогого американского сжиженного природного газа взамен утраченного российского трубопроводного.

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4080 MSI Gaming в продаже
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Стоит отметить, что на фоне санкционной войны европейские технологические компании только в этом году подешевели на 400 миллиардов долларов: их суммарная стоимость сократилась с 3,1 до 2,7 трлн долларов. Что будет дальше, можно только гадать, но очевидно, что ничего хорошего для европейского бизнеса и потребителя.

#финансы #экономика #энергетика
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