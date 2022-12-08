По понятным причинам.

Электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5, дебютировавший ещё в 2021-м, получил сертификацию для рынка РФ. Ещё в январе текущего года российское подразделение Hyundai официально объявило о планах вывести эту модель в продажу, наметив старт продаж на лето. После событий февраля выпуск кросс-хэтча пришлось отложить на неопределённый срок, но уже сейчас в этом вопросе появилась ясность.

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Модель Hyundai Ioniq 5 получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) ещё 14 ноября, но в силу оно вступило сегодня, 8 декабря. Полученный сертификат будет действовать по 7 декабря 2025 года.

Согласно ОТТС, «максимальная 30-минутная мощность» одного из электромоторов грядущей российской новинки составляет 23 кВт (31 л.с.), второго — 53 кВт (72 л.с.). Батарея для Ionic заявлена одна, запас хода варьируется от 430 до 460 км.

Летом текущего года в базе Росстандарта также появилось ОТТС на паркетник Kia EV6, но официально поставлять свой электрокар в РФ производитель не планирует. Эти машины могут похвастаться схожими техническими характеристиками, поскольку построены на базе платформы E-GMP, созданной специально для электрокаров.

Hyundai Ionic 5 планировали поставлять в Россию только в двухмоторной версии, тогда как та же Kia Ev6 была сертифицирована в исполнении как с задним, так и с полным приводом. Длина пятиместного кросс-хэтча от Hyundai составляет 4635 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1605 мм, а колёсная база составляет 3000 мм.

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Также известно, что в списке оборудования российского Ioniq 5 будет обогрев зеркал, подогрев сидений, электрорегулировка кресел и климат-контроль. Будущему покупателю опционально станет доступна солнечная батарея на крыше. В любом случае, речи о прямых поставках из Корее пока не идёт. Каким образом данный автомобиль будет поставляться в РФ — большой вопрос.