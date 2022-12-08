Времена, когда Россия была Советским Союзом, давно миновали, однако просто взять и вырезать, забыть этот связанный с самыми большими трагедиями и достижениями период нашей общей истории не то что невозможно, а даже преступно. Тридцатого декабря исполнится ровно сто лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, однако никаких торжественных мероприятий по случаю данного события в Кремле проводить не станут, о чём в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По словам Пескова, советское время — это неотъемлемая и важная часть российской истории, однако о том, что существуют какие-то планы отмечать столетие со дня образования СССР пресс-секретарь президента впервые услышал только от журналистов. Непосредственно в Кремле никаких торжеств на указанную дату не запланировано.
Символично, что в таком ключе на данный вопрос Песков ответил сегодня, 8 декабря, в день, когда 31 год назад были подписаны так называемые Беловежские соглашения, в результате которых Советский Союз прекратил своё существование как субъект международного права и геополитической реальности.