Период российской истории важный, но торжественно его отмечать не станут.

Времена, когда Россия была Советским Союзом, давно миновали, однако просто взять и вырезать, забыть этот связанный с самыми большими трагедиями и достижениями период нашей общей истории не то что невозможно, а даже преступно. Тридцатого декабря исполнится ровно сто лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, однако никаких торжественных мероприятий по случаю данного события в Кремле проводить не станут, о чём в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

реклама

По словам Пескова, советское время — это неотъемлемая и важная часть российской истории, однако о том, что существуют какие-то планы отмечать столетие со дня образования СССР пресс-секретарь президента впервые услышал только от журналистов. Непосредственно в Кремле никаких торжеств на указанную дату не запланировано.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Символично, что в таком ключе на данный вопрос Песков ответил сегодня, 8 декабря, в день, когда 31 год назад были подписаны так называемые Беловежские соглашения, в результате которых Советский Союз прекратил своё существование как субъект международного права и геополитической реальности.