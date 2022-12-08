Имеются в богатом арсенале российских вооружений и универсальные противокорабельные ракеты «Оникс», которые применяются на пусковых установках как морского, так и наземного базирования. Согласно имеющимся данным, дальность полёта «Оникса» составляет 300 километров, но в настоящее время, как передаёт ТАСС со ссылкой на близкий к военному ведомству источник, ведутся активные работы по увеличению дальности данной ракеты до 1 000 километров.
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Предположительно, данные изменения вносятся с целью повышения боевого потенциала использующих «Ониксы» комплексов, расположенных на восточных рубежах России. Важно также помнить, что «Оникс» является основным вооружением берегового ракетного комплекса «Бастион», и на чем большей дистанции он сможет поражать объекты не только условного, но и вполне реального противника, тем лучше.
В реальных боевых действиях «Ониксы» применялись во время антитеррористической операции в Сирии, а также в ходе специальной военной операции на Украине.