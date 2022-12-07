Становящиеся всё более тёплыми и стратегически важными отношения России и Ирана планируют в скором времени закрепить в виде договора о всеобъемлющем сотрудничестве. О соответствующих планах сообщил посол Исламской республики в Москве Казем Джалали. По словам дипломата, договор будет долгосрочным, однако пока не уточняется, когда и где произойдёт его подписание.
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Стоит отметить, что за последнее время стало известно, что Иран, несмотря на введённые против него коллективным Западом ещё в прошлом веке санкции, обладает развитой промышленностью, включая машиностроение и оборонную сферу. Об успехах Тегерана на последнем поприще мы все узнали из военных сводок, в которых фигурируют БПЛА «Герань-2», удивительно похожие на свой прообраз — иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136.
На сегодняшний день официально неизвестно, являются ли «цветы» просто перемаркированными версиями импортированных из Ирана «Шахидов», либо же данные вооружения производятся в России по лицензии. Обе стороны никак этот момент не комментируют.
Проще говоря, если раньше Россия, опасаясь вторичных санкций, осторожно взаимодействовала с Ираном, то теперь никаких сдерживающих факторов нет — все серьёзные санкционные удары уже нанесены и выдержаны.