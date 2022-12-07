Чтобы защитить их от иностранного влияния.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщает о том, что данная организация предложила правительству России ввести государственный контроль над IT-компаниями в целях их «защиты от иностранного влияния». Предполагается, что правительственная комиссия по инвестициям должна будет согласовывать иностранные вложения в подобные компании и одобрять «важные корпоративные действия».

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Согласно докладу ЦСР, под важными корпоративными действиями подразумевается назначение иностранных граждан в совет директоров компании, отчуждение прав или части бизнеса, перенос инфраструктуры компании из России за рубеж, и тому подобное. Контролировать соблюдение вышеизложенных мер, по плану, будут представители государства в советах директоров соответствующих компаний, а также комитеты госконтроля.

Как уточняется, инициатива ЦСР может стать более «мягкой» альтернативой прямому ограничению иностранного участия в компаниях.

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Разумеется, подобные идеи с энтузиазмом никто в IT-сообществе не принимает. Так, гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что регулирование иностранного влияния на IT¬-компании лишь искореняет абстрактные риски, при этом создавая отнюдь не абстрактные проблемы и барьеры в деятельности соответствующих фирм. Которые, справедливости ради, и так не отличаются лояльностью к государству — до такой степени, что их представителей постоянно приходится «подкупать» различными преференциями. Что же до иностранного финансирования, то после введения «санкций» оно в соответствующей сфере и так сошло практически на нет, а многим российским подразделениям западных IT-фирм и вовсе пришлось «релоцироваться».