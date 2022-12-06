Сейчас европейское небо перегружено, а европейские авиалинии не выдерживают конкуренции с азиатскими.

Вскоре после того как началась специальная военная операция, страны Запада, включая Евросоюз, объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолётов российских авиалиний, на что Росавиация ответила зеркально, запретив соответствующим перевозчикам летать над территорией России, за исключением особых случаев, на которые предоставляются особые разрешения.

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В первую очередь этим решением Евросоюз навредил себе, поскольку ранее европейские авиакомпании пользовались российским воздушным пространством при перелётах в Азию, чем существенно экономили время и деньги, сокращая общую дальность полёта и даже обеспечивая перелёты без пересадок. Теперь бремя недальновидных решений рухнуло на плечи простых пассажиров, а азиатские авиакомпании, которые по-прежнему пользуются всеми преимуществами добрососедских отношений с Россией, начинают выигрывать в конкурентной борьбе за пассажира.

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что в перспективе западным авиаперевозчикам нужно будет готовиться к восстановлению статуса-кво и возобновлению перелётов в российском воздушном пространстве. По словам главы ассоциации Уолли Уолша, с учётом закрытия украинского воздушного пространства вследствие боевых действий, российского — из-за «санкций», а также крайне нестабильной ситуации во многих других регионах мира, плотность авиатрафика над Европой и в «облётных» зонах значительно возросла, и бесконечно так продолжаться не может.

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Впрочем, Уолш никого пока не поторапливает: сначала, по словам главы IATA, должен завершиться вооружённый конфликт на территории Украины.