Гибридная силовая установка, рекордный крутящий момент и цена.

Тюнинговое ателье AMG совместно с концерном Mercedes-Benz в следующем году планирует расширить линейку гибридов, выпустив седан S63 E Performance. Производитель утверждает, что данный автомобиль получил самую мощную силовую установку, которая только была на легковых Mercedes.

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Новый седан получил 4-литровый битурбированный мотор V8 мощностью 802 л.с., работающий в связке с электродвигателем мощностью 190 л.с. Новый Mercedes также получил девятиступенчатый «автомат» и совершенно новую высокопроизводительную батарею. Самым важным показателем в отношении S63 E Performance является максимальный крутящий момент — аж 1430 Нм. Это новый рекорд среди автомобилей S-class. До сотни новинка будет разгоняться за 3,3, а максимальная скорость зафиксирована на отметке в 290 км/ч.

Электромотор использует энергию аккумулятора ёмкостью 13,1 кВт•ч, в полностью электрическом режиме автомобиль сможет разгоняться до 140 км/ч и проезжать до 33 км. S63 может предложить четыре уровня рекуперативного торможения, в самом высоком можно управлять динамикой одной педалью и возвращать до 90 кВт обратно в батарею.

Когда заряд батареи становится низким, автомобиль переключается в режим Comfort, который уравновешивает две силовые установки для плавного вождения. Режим Battery Hold поддерживает оставшийся заряд, а Sport и Sport+ отдают приоритет мощности электродвигателя для энергичного вождения. В салоне гибридного автомобиля установлена информационно-развлекательная система MBUX с несколькими дисплеями, за звук отвечает аудиосистема от Dolby Atmos.

С тормозами в случае с S63 E Performance производителю пришлось внести ряд конструктивных изменений. Спереди установлены 15,7-дюймовые роторы с шестипоршневыми суппортами, а сзади — 15-дюймовые роторы с однопоршневыми суппортами. Автомобиль получил активную пневматическую подвеску с электронно-регулируемыми амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Mercedes-AMG S63 E Performance поступит в продажу в течение года, цену производитель пока не объявлял. Эксперты считают, что он может стоить дороже $170 тысяч, поскольку S63 предыдущего поколения стоила $152.