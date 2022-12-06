Сегодня Евросоюз должен был принять поправки в законодательство, по которым Украине в следующем году выделили бы ещё 18 миллиардов евро «макрофинансовой помощи», однако министр финансов Венгрии Михай Варга в ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам высказался против принятия соответствующих поправок.
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Ранее о том, что Венгрия будет против выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине, сообщал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, ЕС не должен становиться сообществом государств-должников, а должен оставаться сообществом сотрудничающих государств. Орбан предложил странам-членам Евросоюза использовать свои собственные средства для оказания «помощи» Украине. Сама Венгрия, например, готова предоставить финансовую поддержку в размере 187 миллионов евро.
Важно помнить, что в настоящее время украинская экономика по большей части держится на западных финансовых вливаниях, и отсечение страны от потоков финансовой помощи может привести к самым нежелательным для Украины последствиям.