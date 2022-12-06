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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии призвал к пересмотру санкций против России
Тяжело быть белой вороной в европейском скворечнике.
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Продолжающаяся сейчас и даже не думающая заканчиваться экономическая война коллективного Запада с Россией привела к неожиданным для первого последствиям: потерян колоссальный рынок сбыта своей продукции, утрачен доступ к дешёвым энергоресурсам, полностью уничтожено взаимное доверие, а простые жители Евросоюза свыкаются с новой реальностью, в которой цены на всё растут с непривычной скоростью. Подвижек в сторону нормализации отношений с Россией в руководстве ЕС пока не видать, но своеобразные «белые вороны» в общеевропейском «скворечнике» всё же присутствуют — например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с самого начала занимал прагматичную позицию касательно отношений с Россией.

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Вот и на этот раз Орбан прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что разные стороны Атлантики по-разному расплачиваются за российско-украинский конфликт. По словам Орбана, если Европа хочет сохранить свою промышленность, то необходимо оперативно решить проблему энергетического кризиса, а это неизбежно приводит к необходимости пересмотра антироссийских санкций.

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Стоит отметить, что главным выгодоприобретателем от сложившейся ситуации предсказуемо являются США. Американские производители сжиженного природного газа сейчас наживаются на поставках своей продукции в Европу, а местное американское законодательство потихоньку корректируют с той целью, чтобы «релоцировать» европейские производства к себе, тем самым решая проблему собственной деиндустриализации и ввергая в неё своих «союзников».

#финансы #санкции #политика
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