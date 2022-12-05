Сегодня вступило в силу решение ЕС и G7 о «потолке» цен на российскую танкерную нефть. Какие долгосрочные последствия для мирового рынка нефти это будет иметь, учитывая тот факт, что на долю России приходится примерно 1/8 мировой добычи, пока трудно даже прогнозировать, но краткосрочные последствия конкретно для российской экономики уже наступили. Так, на фоне сегодняшней новости курсы евро и доллара обновили максимумы с лета этого года.
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В частности, ЦБ РФ установил курс евро на завтрашний день на отметке в 65,52 руб., а курс доллара — в 62,18 руб. В прошлый раз столь высокие курсы были зафиксированы в начале июня и в начале июля соответственно.
Эксперты связывают скачок именно с принятием «потолка» цен на нефть. Что же касается укрепления стоимости евро к доллару, которые совсем недавно были примерно равны, то данное обстоятельство, по словам экспертов, связано с ситуацией на рынке Forext и с ожиданиями рынка касательно замедляющихся темпов ужесточения финансовой политики ФРС США, в результате чего доллар ощутимо «просел».