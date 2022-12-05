Как известно, Disney ещё несколько назад свернула свою деятельность в России, однако её фирменный одноимённый телеканал продолжает вещание вплоть до 14 декабря. Вопрос о том, кто займёт высвободившееся эфирное время, уже не стоит: стало известно, что место канала Disney займёт отечественный канал «Солнце».
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Сообщается, что «Солнце» представляет собой семейный канал, на котором будут показывать мультфильмы, различные семейные сериалы и кино. Из «семейного» статуса следует, что в сетку вещания канала войдёт контент, который подойдёт одновременно людям всех возрастов.
Полностью опираться на отечественный контент «Солнце» не будет: как следует из комментариев представителей канала, разделение российского и зарубежного контента будет «равным».
Канал принадлежит медиахолдингу «Медиа1», общий охват аудитории которого превышает 100 миллионов человек в месяц.