А не выводить капиталы на Запад, где их под любым удобным предлогом арестуют и заморозят.

События этого года многих отрезвили в вопросе отношения к странам коллективного Запада и их следования своим казавшимся «незыблемыми» правилам. Забыли эти государства и о недопустимости коллективной ответственности за решения, которые люди не принимали, и о верховенстве частной собственности, и о своих договорах и обещаниях. Как результат, многих российских «бизнесменов», выводивших свои капиталы на Запад, этих самых капиталов лишили, начали изымать собственность и даже грозить арестом их самих. Высказаться на эту тему в своём Telegram-канале решил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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По словам Володина, о том, что всё в один «прекрасный» момент может произойти именно таким образом, говорилось ещё двадцать лет назад. Сейчас же настал подходящий момент, чтобы повторить: бизнесменам надо развивать свою страну и делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше.

«Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», — подытожил Володин.

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Напомним, что в субботу начали поступать сообщения о задержании в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана по причине нарушения наложенных на него персональных санкций. Сообщения были достаточно противоречивыми — в частности, к вечеру субботы поступила информация о том, что Фридмана то ли отпустили, то ли не задерживали вовсе. Но предупредить беглых «бизнесменов» и олигархов явно не помешает, потому что потом будет поздно.