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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель Госдумы заявил, что российским бизнесменам следует вкладывать средства в развитие своей страны
А не выводить капиталы на Запад, где их под любым удобным предлогом арестуют и заморозят.
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События этого года многих отрезвили в вопросе отношения к странам коллективного Запада и их следования своим казавшимся «незыблемыми» правилам. Забыли эти государства и о недопустимости коллективной ответственности за решения, которые люди не принимали, и о верховенстве частной собственности, и о своих договорах и обещаниях. Как результат, многих российских «бизнесменов», выводивших свои капиталы на Запад, этих самых капиталов лишили, начали изымать собственность и даже грозить арестом их самих. Высказаться на эту тему в своём Telegram-канале решил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

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По словам Володина, о том, что всё в один «прекрасный» момент может произойти именно таким образом, говорилось ещё двадцать лет назад. Сейчас же настал подходящий момент, чтобы повторить: бизнесменам надо развивать свою страну и делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше.

«Тогда не только деньги будут целы, но и совесть — чище», — подытожил Володин.

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Напомним, что в субботу начали поступать сообщения о задержании в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана по причине нарушения наложенных на него персональных санкций. Сообщения были достаточно противоречивыми — в частности, к вечеру субботы поступила информация о том, что Фридмана то ли отпустили, то ли не задерживали вовсе. Но предупредить беглых «бизнесменов» и олигархов явно не помешает, потому что потом будет поздно.

#финансы #санкции #политика
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wwr222
15:47
Ну, Хонда еще не ушла из Ф1. А Тойота на 2 фронта работает: ралли и кольцо. Но собственный чемпионат SuperGT неплохо так поживает в Японии. Иногда смотрел там гонки (только вот с переводом беда)
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Вовчик Трофимов
15:46
альтернативные, это те, что либерасты шипят? он был частью окраины, после того, как хрущ переподчинил его уссср кстати, по этому поводу, у вас же объявлена декоммунизация а раз так, то, кроме волеизъ...
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Vorvort
15:45
Туалетник, ты о чем? Кстати, где твой унитаз на аве? )
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
wwr222
15:44
Зачем? Ты знаешь, сколько статья наберет просмотров? Выгоднее про туалетную бумагу (я не шучу). Я бы писал, а для кого?
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
Vorvort
15:44
А в новостях по другому пишут. Также владелец 4090 immortal3000 жаловался на черные экраны, мерцания, радужные ореолы в играх.
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
blue blood
15:43
Жёлудь не желаете?
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
hooeetebe
15:42
На эту тему можно вспомнить революционный DeLorean DMC-12. Если бы GM не поругалась с DeLorean, то машина была бы революционной. Хотя она и так стала очень необычной, но была бы ещё лучше.
Обзор и разгром фильма "Ламборгини: Человек-легенда"
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