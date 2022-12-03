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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
В своём классе это самый современный российский боевой самолёт после Су-57.
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Как сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), новая партия построенных на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре многофункциональных модернизированных истребителей Су-35С была передана в Воздушно-космические силы России. Согласно комментарию представителя ОАК, истребители прошли цикл наземных и лётных испытаний, после чего отправились к местам несения боевого дежурства.

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Как отмечает генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, сейчас авиазавод в Комсомольске-на-Амуре работает в полную мощность, осуществляя своевременную поставку авиационной техники в войска и обеспечивая потребности МО РФ в современной авиации.

Су-35С является серийным многофункциональным истребителем так называемого поколения «4++», то есть, по своим характеристикам и свойствам он практически вплотную приближен к пятому поколению, за исключением требований к малозаметности («стелс-технологий»).

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#авиация #истребители #военная авиация
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