По итогам 11 месяцев текущего года.

Сетевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что доля российских фильмов в общих сборах отечественных кинотеатров за 2022 год составляет 50,16 %. Данный результат был зафиксирован по завершению уикенда 24-27 ноября. Получилось так, что по итогам 11 месяцев доля российского кино достигла рекордно высокого значения.

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Тут важно привести сравнение: в 2019 году на схожих датах на иностранный контент приходилось 79,49 % сборов. А в 2020 году, в разгар пандемии, доля зарубежного контента оставила 53,88 %, российского — 46,12 %. В прошлом году ситуация вновь начала складываться в пользу зарубежных прокатчиков — 73,36 % сборов к началу декабря.

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Ещё в начале текущего года в январе-феврале доля российского кино не превышала 50 %. Авторы издания «Бюллетень кинопрокатчика» утверждают, что таких показатель удавалось достичь во время так называемой новогодней битвы», в которой на протяжении многих лет побеждали именно отечественные проекты.