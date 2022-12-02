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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Третий сезон «Мандалорца» обзавёлся точной датой релиза
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Компания Disney назвала точную дате премьеры третьего сезона сериала «Мандалорец» — он должен стартовать в подписочном сервисе уже 1 марта 2023 года. Джон Фавро, который отвечает за создание сериала, признался, что третий сезон будет существенно больше двух предыдущих по масштабам.

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Сюжет третьего сезона «Мандалорец» разворачивается сразу после завершения второго — когда Кестис и его команда столкнулись с новым врагом. Пятый Брат из Инквизиторов будет мешать героям проводить свои дела.

В хронологическом плане действие третьего сезона разворачивается спустя пять лет после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983-го года). К слову, четвёртый сезон уже тоже находится в разработке.

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#кино #сериалы
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