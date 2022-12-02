А кто пишет историю мы все знаем.

То, что начавшиеся в конце февраля этого года события изменили не только будущее двух непосредственных государств-участников вооружённого конфликта, но и перспективы значительной части планеты, это неоспоримый факт. С ним можно соглашаться, его можно пытаться отрицать, но в историю происходящие сейчас события уже попали, а в перспективе они попадут и на страницы учебников, которые будут изучать в российских школах. Об этом сегодня сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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По словам Кравцова, в новых программах по истории соответствующие разделы уже представлены «в обязательном порядке».

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В подробности министр не вдаётся, но, по всей видимости, на данном этапе в учебники истории включают описание событий, предшествовавших началу специальной военной операции. Полностью осветить события данного конфликта, по понятным причинам, можно будет только после его окончания.