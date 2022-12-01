Интернет для современного человека — это, без преувеличения, всё: и источник информации, и способ поддержания связи с родственниками, друзьями и коллегами, и развлечение. Поэтому удивляться тому, что с каждым годом доля времени, которое пользователи проводят в Сети, увеличивается, не приходится. Согласно статистике компании «Дом.ру», в этом году россияне стали сидеть в интернете на 9 %, или на 21 минуту дольше, чем в прошлом году.
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По статистике, каждое домохозяйство (очевидно, провайдер подразумевает маршрутизатор в доме/квартире клиента) в этом году в России в среднем потребляло 241 Гбайт трафика в месяц, что на 9,5 % больше, чем в прошлом году.
Кроме того, число подключённых к интернету устройств в каждом домохозяйстве увеличилось на 22 %, составив в среднем 5,2 устройств. Самыми популярными из них являются персональные компьютеры, смартфоны, игровые приставки и «умные» телевизоры.
Что касается трафика, то, согласно исследованию, на рост данного показателя влияет не только и не столько увеличение проводимого в Сети времени, сколько постепенное увеличение «тяжести» интернет-контента и следующего за ними увеличивающегося спроса на более скоростные тарифные планы.