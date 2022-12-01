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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля доллара и евро во внешних платежах России снизилась с 79 % до 50 %
Начало положено, процесс пошёл.
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Не секрет, что страны Запада своими сиюминутными действиями, не подразумевавшими расчёт на несколько шагов вперёд, придали огромный импульс ускорения процессу дедолларизации в мире и перехода на альтернативные валюты при осуществлении международных расчётов. Как сообщил сегодня ЦБ РФ в своём обзоре финансовой стабильности, доля доллара и евро во внешних платежах России сократилась более чем в полтора раза, и на данный момент составила 50 % от общего объёма платежей. Для сравнения, в начале этого года доля доллара и евро в российских внешних платежах составляла 79 %.

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Скорость, с которой происходит переход на альтернативные валюты, пока оставляет желать лучшего, и связано это, как указывают в ЦБ, с необходимостью создания соответствующей инфраструктуры. Сейчас такая инфраструктура активно выстраивается.

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Стоит отметить, что процесс ухода от привычных резервных валют носит общемировой характер. Ранее Россия обязала покупателей из «недружественных стран» оплачивать поставки газа в рублях. Также Россия и Индия говорят о необходимости перехода на бивалютную систему рубль-рупия во взаимных расчётах, а Саудовская Аравия рассматривает возможность торговли своей нефтью с Китаем за юани. Между тем государства-члены БРИКС уже всерьёз раздумывают о необходимости создания своей собственной резервной валюты, ценность которой будет определяться общей валютной корзиной входящих в состав объединения стран, коих в перспективе станет значительно больше.

#финансы #политика #деньги #дедолларизация
7
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Яяяяяяяя Бббббб
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ну это как бы очевидно. Тем более речь идет о "Доле доллара и евро во внешних платежах России". Но что доллару, что юаню на это как-то пох, на какие-то проценты от 1 процента мировой торговли
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Алексей Сорокин
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