Не секрет, что страны Запада своими сиюминутными действиями, не подразумевавшими расчёт на несколько шагов вперёд, придали огромный импульс ускорения процессу дедолларизации в мире и перехода на альтернативные валюты при осуществлении международных расчётов. Как сообщил сегодня ЦБ РФ в своём обзоре финансовой стабильности, доля доллара и евро во внешних платежах России сократилась более чем в полтора раза, и на данный момент составила 50 % от общего объёма платежей. Для сравнения, в начале этого года доля доллара и евро в российских внешних платежах составляла 79 %.
реклама
Скорость, с которой происходит переход на альтернативные валюты, пока оставляет желать лучшего, и связано это, как указывают в ЦБ, с необходимостью создания соответствующей инфраструктуры. Сейчас такая инфраструктура активно выстраивается.
Стоит отметить, что процесс ухода от привычных резервных валют носит общемировой характер. Ранее Россия обязала покупателей из «недружественных стран» оплачивать поставки газа в рублях. Также Россия и Индия говорят о необходимости перехода на бивалютную систему рубль-рупия во взаимных расчётах, а Саудовская Аравия рассматривает возможность торговли своей нефтью с Китаем за юани. Между тем государства-члены БРИКС уже всерьёз раздумывают о необходимости создания своей собственной резервной валюты, ценность которой будет определяться общей валютной корзиной входящих в состав объединения стран, коих в перспективе станет значительно больше.