Ритм-шутер BPM Bullets Per Minute выйдет в середине сентября
Разработчики из Awe Interactive сообщили о том, что их вдохновлённый динамичными шутерами 1990-х ритм-шутер BPM Bullets Per Minute поступит в продажу на PC уже 15 сентября. До консолей новинка тоже доберётся, но значительно позднее: в следующем году, пока без конкретики.
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Для некоторых любителей шутеров музыкой являются истошные крики умерщвляемых ими оппонентов, однако в боевике BPM Bullets Per Minute музыка в прямом смысле служит основой игрового процесса. В BMP Bullets Per Minute все ваши действия и действия ваших противников происходят в такт рок-музыке, а основной задачей является прохождение случайно сгенерированных подземелий и истребление мини-боссов, преграждающих путь к главному антагонисту игры.
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