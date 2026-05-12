Новости Software Михаил Андреев
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
Теперь не просто «поверните направо», а условно «у магазина такого-то поверните направо».

Если отбросить в сторону многочисленные ограничения связи, с которыми приходится сталкиваться в России в крупных городах, то приложения-навигаторы являются главными и незаменимыми помощниками для водителя, особенно, если поездка идёт по незнакомому маршруту.

И хотя навигаторы крайне полезны, но их подсказки в духе «через 300 метров поверните направо» не всегда наглядны. Ведь сразу возникает вопрос о том, как эти 300 метров определить на глаз, особенно, если по пути сразу несколько одинаковых поворотов. «Яндекс» постарался решить эту задачу и сегодня сообщил о том, что его навигационные приложения — «Яндекс Карты» и «Навигатор» — начали давать более наглядные подсказки о предстоящих манёврах.

Источник изображения: «Яндекс».

В частности, система теперь учитывает расположенные поблизости ориентиры и даёт подсказки с их упоминанием. В качестве примера «Яндекс» привёл следующие обновлённые подсказки: «У магазина поверните направо», «После заправки поверните направо» и «Через 200 метров у памятника держитесь левее». Иными словами, навигатор будет давать более «человечные» подсказки.

Согласно комментарию пресс-службы российского IT-гиганта, в подготовке новых подсказок активно задействуется искусственный интеллект, который проводит анализ маршрута и определяет, какие ориентиры учитывать и в какой конкретно момент озвучить подсказку. На данный момент голосовой помощник учитывает свыше 10 тысяч ориентиров по всей стране.

#россия #приложения #софт #навигация #«яндекс»
