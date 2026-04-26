По крайней мере, об этом сообщил руководитель мессенджера.

Несмотря на то, что у создателей мессенджера МАКС (MAX) были все примеры для подражания и уже больше года обратной связи, функции оставления комментариев под публикациями на каналах, системы историй («сторис») и многих других привычных возможностей в нём до сих пор нет. Не будем сейчас углубляться в тему того, почему так происходит, тем более что работа над расширением функциональности мессенджера всё-таки ведётся.

Так, по словам руководителя МАКС Фарита Хусноярова, разработчики мессенджера уже готовят обновление, которое добавит долгожданные комментарии, истории и опросы. Сейчас, добавил Хуснояров, у пользователей уже есть возможность создавать приватные каналы, но в перспективе они смогут создавать и публичные каналы. Сейчас эта функция доступна только блогерам и представителям бизнеса.

Согласно последним актуальным на апрель данным, в МАКСе зарегистрировано 110 миллионов пользователей, среди которых 7 миллионов — граждане иностранных государств, преимущественно стран СНГ. В марте российский мессенджер стал доступен пользователям в сорока государствах.