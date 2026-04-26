Новости Software Михаил Андреев
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
По крайней мере, об этом сообщил руководитель мессенджера.

Несмотря на то, что у создателей мессенджера МАКС (MAX) были все примеры для подражания и уже больше года обратной связи, функции оставления комментариев под публикациями на каналах, системы историй («сторис») и многих других привычных возможностей в нём до сих пор нет. Не будем сейчас углубляться в тему того, почему так происходит, тем более что работа над расширением функциональности мессенджера всё-таки ведётся.

Источник изображения: МАКС.

Так, по словам руководителя МАКС Фарита Хусноярова, разработчики мессенджера уже готовят обновление, которое добавит долгожданные комментарии, истории и опросы. Сейчас, добавил Хуснояров, у пользователей уже есть возможность создавать приватные каналы, но в перспективе они смогут создавать и публичные каналы. Сейчас эта функция доступна только блогерам и представителям бизнеса.

Согласно последним актуальным на апрель данным, в МАКСе зарегистрировано 110 миллионов пользователей, среди которых 7 миллионов — граждане иностранных государств, преимущественно стран СНГ. В марте российский мессенджер стал доступен пользователям в сорока государствах.

#россия #интернет #связь #мессенджеры #max #макс
Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
1
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1

Сейчас обсуждают

Владимир
18:03
Что показывать? Импеллеры вместо винтов, то же самое получишь. И не говори, что винты снаружи.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Владимир
18:00
Лучше и проще схемы квадракоптера ничего нет. Только тягой винтов управляется. Никаких лишних аппаратов перекоса и иных механических схем нет.
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
Шериф
17:54
Это как половина Апшеронска, да свинина?
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Мегавольт
17:50
а как же байки из склепа?
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
Шериф
17:46
свининорейховец, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Головач Лена ㅤ
17:39
сняли пока что во влажных мечтах
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
migarka96
17:29
актуальный список рабочих vpn есть здесь - https://vpnmag.net/7-nadezhnyh-rabotayushhih-vpn-v-rossii
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Вася Рогов
16:50
Не су свой нос куда собака не совала
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
Дима
16:30
Да, конечно. А по версии в печати это Максмум возможностей.
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Djereli
16:24
А ты только узнал что нет своих фруктов в стране?
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
