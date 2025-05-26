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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI откроет офис в Южной Корее, поскольку здесь у неё много подписчиков
А ещё здесь жили предки директора компании по стратегии.

Отправившийся в деловое турне по Азии директор OpenAI по стратегии Джейсон Квон (Jason Kwon) на своей исторической родине в Южной Корее задержался для того, чтобы объявить о намерениях американского стартапа открыть в Сеуле своё представительство. Как он отметил, в прошлом году количество активных пользователей ChatGPT в недельном выражении в Южной Корее увеличилось в четыре с половиной раза, страна теперь уступает лишь США по количеству платных подписчиков этого сервиса.

Источник изображения: Unsplash, Анна Данилина

Это будет не первый офис OpenAI за пределами США, два других расположены в Японии и Сингапуре соответственно. При этом в первом работает около 40 человек, численность персонала во втором примерно в два раза ниже. Поиск сотрудников для сеульского офиса OpenAI уже начала. Им, помимо прочего, предстоит налаживать контакты с местными клиентами компании и властями страны. После визита президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в ОАЭ и Саудовскую Аравию на позапрошлой неделе стало ясно, что и странам Ближнего Востока компания OpenAI уделяет особое внимание в рамках своей стратегии развития.

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#openai #chatgpt #южная корея
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