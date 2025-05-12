Вторая хочет сохранить доступ к интеллектуальной собственности первой после 2030 года.

Корпорация Microsoft остаётся крупнейшим инвестором в капитал стартапа OpenAI, поскольку она ещё в 2019 году вложила в разработчика ChatGPT миллиард долларов США, а всего её инвестиции на данный момент достигли $14 млрд, по некоторым оценкам. По этой причине, как отмечает Bloomberg со ссылкой на публикацию The Financial Times, возможному пересмотру условий сотрудничества двух компаний в ходе переговоров по реструктуризации уделяется самое пристальное внимание.

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По имеющимся данным, Microsoft готова пожертвовать частью акций коммерческого подразделения OpenAI в обмен на доступ к новым большим языковым моделям, которые стартап будет разрабатывать после 2030 года, когда условия действующего контракта прекратят действие. В свою очередь, OpenAI готовится выйти на IPO, а потому имеющиеся договорённости с Microsoft пересматривает с оглядкой на подготовку к выходу на биржу. Сейчас потенциальные инвесторы в капитал OpenAI ограничены в доли прибыли, которую они могут перераспределять в свою пользу, хотя этот вопрос пока важен только в теоретической плоскости, поскольку стартап продолжает оставаться убыточным. Тем не менее, для среднесрочного планирования схема распределения прибыли OpenAI важна её потенциальным инвесторам.