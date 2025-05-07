Делиться выручкой создатели ChatGPT хотят всё меньше и меньше.

По информации Reuters, полученной через издание The Information, новый план реформирования бизнеса OpenAI подразумевает ограничение доли выручки стартапа, которая будет доставаться его инвесторам. Текущие условия соглашения с Microsoft подразумевают, что в период до 2030 года включительно она будет получать по 20% выручки OpenAI ежегодно, но сейчас рассматривается возможность снижения этой пропорции до 10%. При этом Microsoft выражает заинтересованность в продолжении сотрудничества с OpenAI и после 2030 года.

Источник изображения: OpenAI

Microsoft остаётся крупнейшим инвестором OpenAI, на данный момент она вложила в капитал стартапа около $14 млрд, из них $6,6 млрд были переданы в октябре прошлого года на условиях реорганизации структуры OpenAI в течение двух последующих лет. Подразумевалось, что OpenAI избавится от контроля над коммерческой составляющей со стороны совета директоров благотворительной организации, входящей в состав компании. От этого она на днях отказалась, и теперь OpenAI и Microsoft пытаются найти новые условия, на которых смогут продолжить сотрудничество.