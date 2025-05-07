Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
Делиться выручкой создатели ChatGPT хотят всё меньше и меньше.

По информации Reuters, полученной через издание The Information, новый план реформирования бизнеса OpenAI подразумевает ограничение доли выручки стартапа, которая будет доставаться его инвесторам. Текущие условия соглашения с Microsoft подразумевают, что в период до 2030 года включительно она будет получать по 20% выручки OpenAI ежегодно, но сейчас рассматривается возможность снижения этой пропорции до 10%. При этом Microsoft выражает заинтересованность в продолжении сотрудничества с OpenAI и после 2030 года.

Источник изображения: OpenAI

Microsoft остаётся крупнейшим инвестором OpenAI, на данный момент она вложила в капитал стартапа около $14 млрд, из них $6,6 млрд были переданы в октябре прошлого года на условиях реорганизации структуры OpenAI в течение двух последующих лет. Подразумевалось, что OpenAI избавится от контроля над коммерческой составляющей со стороны совета директоров благотворительной организации, входящей в состав компании. От этого она на днях отказалась, и теперь OpenAI и Microsoft пытаются найти новые условия, на которых смогут продолжить сотрудничество.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #финансы #openai #реструктуризация
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
42
6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году
6
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
43
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
24
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
3
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
16
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
4
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
19

Сейчас обсуждают

Harp
09:54
А я согласен, с возрастом взгляды меняются.
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Евгений Коваленко
09:50
Кроме воды ничего в статье нет, че за пьян пишет эти статьи
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Bremen Musician
09:39
А что значит "с обычными модулями..."? А необычные это какие?
NVIDIA прекратила поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GeForce GTX 1000 в CUDA Toolkit
Алексей Курляев
09:29
А я бы вообще не брал h610, накопители не поддерживают 4 PCI, уж лучше доплатить за дешёвую плату b760.
Сказ о вынужденном апгрейде на платформу Intel с сокетом 1700, ч.1
Куйбышев
09:16
Чумба про линупс - это сразу лайк.
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
aoxoa1
09:07
России такое особо без надобности. Так что пускай башляют, а построить не проблема. У казахов амбиций много - вот пускай и суетятся.
Черное и Каспийское моря хотят соединить тоннелем
Вадим Берёзкин
09:05
Бг3 можно смело проходить, уже год как. Не тормозит, ошибки поправлены. Проходил вообще спустя 2 мес после релиза. Играбельно было. А сейчас игра в отличном состоянии
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Серёга Nox
08:59
А можно нам бесплатный российский газ бесплатно??? А то как то странно получаеться
В Санкт-Петербурге построят небоскреб который станет вторым по высоте в мире
nonses84
08:56
У всук пополнение грядёт...
WP: США просят Украину принять депортированных мигрантов из третьих стран
AnLesha
08:51
Да, хороший обзорщик, но на SN7100 у него обзора пока нет. Если не ошибаюсь, то в Ру сегменте мой обзор первый. Хотя и пришлось взять некоторые результаты у зарубежного "товарища" для полноты картины
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем