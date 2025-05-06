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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI отказалась от полной коммерциализации, но Илона Маска это не остановит
Это дал понять его адвокат.

Давно известно, что стоявший у истоков создавшего ChatGPT стартапа OpenAI Илон Маск (Elon Musk) преследует действующее руководство компании за её попытки перейти на полностью коммерческие рельсы. До сих пор коммерческим подразделением OpenAI руководил некоммерческий фонд со своим советом директоров, и это затрудняло привлечение средств инвесторов. Тем не менее, под давлением регуляторов и активистов типа того же Маска OpenAI на этой неделе отказалась от упразднения такой структуры управления. По словам законного представителя Илона Маска, данное решение лишь призвано ослабить бдительность регуляторов, в действительности же OpenAI продолжит обогащать своих инвесторов и руководство, включая самого Сэма Альтмана (Sam Altman) и корпорацию Microsoft.

Источник изображения: Unsplash, Andrew Neel

С точки зрения представителей Маска, заявления OpenAI ничего не меняют, и нынешнее руководство стартапа всё равно не будет следовать изначальной миссии безвозмездного развития искусственного интеллекта во благо всего человечества. Поскольку ранее суд разрешил Илону Маску преследовать OpenAI в юридической сфере на этом основании, то заседание по этому делу наверняка состоится в 2026 году даже после видимого отказа стартапа от первоначальной схемы реструктуризации.

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#илон маск #openai #реструктуризация #судебный иск
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