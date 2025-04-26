С марта данный холдинг объединяет социальную сеть X и ИИ-стартап xAI.

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) владеет несколькими компаниями, а потому не считает зазорным использовать ресурсы одних для решения проблем других, хотя это и не всегда нравится прочим акционерам. В марте он официально объединил социальную сеть X (бывшая Twitter) и стартап xAI под крышей нового холдинга XAI Holdings, а теперь Bloomberg сообщает о намерениях миллиардера привлечь у инвесторов ещё $20 млрд в капитал данного холдинга.

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Сделка, по всей видимости, должна состояться в ближайшие месяцы и поднять капитализацию XAI Holdings до $120 млрд. В истории стартапов в целом подобный раунд финансирования будет вторым по величине после $40 млрд, вложенных инвесторами в OpenAI. Полученные Маском средства он частично намерен потратить на погашение кредитов, образовавшихся ещё в 2022 году на этапе подготовки к покупке социальной сети Twitter за $44 млрд, которую он позже переименовал в X и объединил в итоге со своим стартапом xAI. Только в прошлом году на выплату процентов по кредитам ушло $1,3 млрд, а в марте текущего года на обслуживание долга Маск потратил $200 млн. Погасив кредит хотя бы частично, миллиардер смог бы снизить операционную нагрузку на свой бизнес.