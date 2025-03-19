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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск продолжает скупать акции социальной сети X
74% акций по состоянию на конец 2023 года было недостаточно.

Участие Илона Маска (Elon Musk) в капитале социальной сети X, как поясняет Bloomberg, не ограничивается условиями сделки от октября 2022 года, когда он в совокупности с прочими инвесторами выплатил $44 млрд за активы компании и образовал долг на общую сумму $13 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

Как поясняет один из давних институциональных инвесторов Twitter, если по состоянию на октябрь 2023 года Маску принадлежало почти 74% акций X, то в прошлом году он продолжил скупку ценных бумаг компании и потратил на это около $150 млн. При этом оценка капитализации X приблизилась к уровню октября 2022 года, когда была заключена первичная сделка. Для Маска, чьё состояние оценивается в $312 млрд, подобные расходы не являются существенными, но сами действия по консолидации активов X говорят о том, что он желает получить больше контроля над социальной сетью.

#илон маск #акции #twitter и илон маск #социальная сеть x
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