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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Трамп утверждает, что покупкой TikTok интересуются четыре группы инвесторов
Все они устраивают власти США с точки зрения благонадёжности.

Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) традиционно использует время перелёта на правительственном самолёте для общения с сопровождающими его журналистами, и на этой неделе он заявил об успехе в подборе потенциальных покупателей для американского бизнеса TikTok, как отмечает Reuters. По крайней мере, уже сформированы четыре группы потенциальных покупателей, и власти США всех их считают достаточно хорошими.

Источник изображения: Unsplash, Franck

На вопрос о том, может ли анонс сделки состояться в ближайшее время, Дональд Трамп ответил утвердительно. Напомним, ещё при Байдене был принят закон, запрещающий иностранным компаниям осуществлять активную деятельность в сфере влияния на американцев в масштабах, характерных для социальных сетей. TikTok под эти критерии первым делом попала, и теперь вынуждена искать американских собственников для своего локального бизнеса. Отсрочка от вступления закона в силу истекает 5 апреля, и не факт, что Трамп пожелает её продлевать. Пока он пытается найти заинтересованных покупателей на американские активы TikTok.

#сша #дональд трамп #tiktok #запрет tiktok
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