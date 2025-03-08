По их мнению, в 2022 году он активно пытался сбить стоимость компании.

Заявив в апреле 2022 года о намерениях купить Twitter за $44 млрд, до непосредственного заключения сделки в октябре того же года Илон Маск (Elon Musk) всячески пытался дискредитировать бизнес этой социальной сети и неоднократно грозил отказом от своих намерений. Акционеры Twitter восприняли это как попытку сбить курсовую стоимость акций компании, а потому подали иск соответствующего содержания в суд. Как сообщает Bloomberg, дать показания по этому делу Маску придётся в суде Вашингтона третьего апреля этого года.

Источник изображения: Bloomberg

Адвокаты миллиардера настаивали на том, чтобы заседание суда прошло без его личного участия, но истцам и суду удалось настоять на присутствии Маска. Впрочем, как показывает практика, миллиардер не отличается дисциплиной в подобных случаях, и запросто может пропустить заседание, сославшись на те причины отсутствия, которые сочтёт уважительными. Это не помешает суду рассмотреть дело без него, тем более, что представители Маска имеют право присутствовать на процессе.