Подобные разработки входят в перечень позиций для экспортного контроля.

Сразу после вступления в должность президента США во второй раз Дональд Трамп (Donald Trump) своим указом распорядился отсрочить запрет на работу китайской социальной сети TikTok в США до начала апреля. Издание Nikkei Asian Review поясняет, что переговоры о дальнейшей судьбе TikTok в США до сих пор натыкаются на сопротивление китайской стороны. Формально, власти КНР оставляют ByteDance право самостоятельно решать, какую сделку заключить в США, но китайское законодательство запрещает передавать на экспорт без согласования с правительством технологии искусственного интеллекта, под определение которых попадает и рекомендательный алгоритм, используемый TikTok.

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В свою очередь, американские законы требуют, чтобы у платформы типа TikTok с существенным охватом национальной аудитории были преимущественно акционеры из дружественных стран. Компания в этом случае не может сохранять более 20% своих акций в руках китайских инвесторов. Сейчас структура акционерного капитала ByteDance такова, что 60% её акций принадлежит международным институциональным инвесторам, ещё 20% принадлежат руководству, а остальные 20% распределены между её сотрудниками.

Китайская сторона, как утверждается, хочет сохранить контроль не только над частью акций TikTok в США, но и непосредственно рекомендательным алгоритмом. Примечательно, что степень контроля иностранными инвесторами в случае с TikTok должна определяться решением президента США, и тут многое будет зависеть от подхода к оценке структуры акционерного капитала. Положения закона изменить будет сложно, но теоретически Трамп может на этом настоять. Привязка к началу апреля с точки зрения даты нового запрета на работу TikTok в США тоже весьма условна. На практике президент может заставить Министерство юстиции повременить с применением положений указанного закона. Это позволит подготовить более выгодные условия для возможной сделки.