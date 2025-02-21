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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
По итогам прошлого года социальная сеть X впервые при Илоне Маске получила прибыль
Выручка компании всё ещё не может достичь уровня 2021 года.

Агентство Bloomberg вчера получило доступ к укрупнённым финансовым показателям социальной сети X, которые она не обязана не только публиковать, но и подвергать аудиту по методике GAAP. Оставаясь частной компанией, она свою финансовую отчётность не особо раскрывает, поэтому обсудить динамику её финансовых показателей вдвойне интересно.

Источник изображения: X, Kelly Sikkema

Если говорить о выручке X, то она по итогам 2023 года достигала $2,96 млрд, но в прошлом году сократилась до $2,6 млрд. Сумма свободных средств на счетах X в конце прошлого года достигала $400 млн, хотя до покупки Twitter в 2021 году она была на целый $1 млрд выше. По данным Bloomberg, сказывается необходимость покупать для родственного стартапа xAI ускорители вычислений за счёт X. В прошлом году прибыль X до вычета налогов достигла $1,4 млрд, хотя до покупки Twitter Маском компания была убыточной. При этом выручка Twitter по итогам 2021 года достигала $5,1 млрд.

Связь xAI с X может приносить обеим компаниям как расходы, так и выгоду. В частности, X получает от xAI лицензионные отчисления за доступ к своим данным, в прошлом квартале они достигли $65 млн. Дополнительная прибыль X от xAI по итогам периода достигла $200 млн. Продолжают возвращаться на площадку X покинувшие её крупные рекламодатели типа Apple, Amazon и Stellantis, что также способствует росту выручки компании.

#финансы #x #twitter и илон маск #социальная сеть x
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