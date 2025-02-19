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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Антивирус Касперского» для Linux стал доступен для частных пользователей в России
Количество вредоносных программ для данной ОС за пять лет выросло в 20 раз.

«Лаборатория Касперского» вывела на российский рынок решение Kaspersky для Linux, предназначенное для домашних пользователей. Новинка призвана оградить личные и финансовые данные от киберугроз, включая вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы.

В «Ситилинке» подтверждают растущий интерес к Linux. Екатерина Москалёва, руководитель группы закупок «Мобильные системы», отметила более чем двукратный (113%) рост спроса на ноутбуки с этой ОС в 2024 году по сравнению с 2023-м. Драйверами роста стали открытость и удобство системы. Доля таких ноутбуков в ассортименте ритейлера выросла с 1,6% до 3,8% за прошлый год и достигла 4,9% в январе 2025 года.

Появление продукта обусловлено более чем двадцатикратным ростом числа вредоносных программ для Linux за последние пять лет (с 2019 по 2024 год). Среди актуальных угроз – программы-вымогатели, майнеры и зловреды, внедряемые в код популярного ПО. Речь о вредоносных Linux-файлах в коллекции «Лаборатории».

«Интерес к Linux, подогреваемый уходом зарубежных вендоров и импортозамещением, растет и среди частных лиц, а не только IT-специалистов, — подчеркнул Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского». – Миф о неуязвимости Linux – опасное заблуждение. Наш многолетний опыт защиты корпоративных Linux-систем лёг в основу нового продукта для домашних пользователей».

Kaspersky для Linux анализирует поведение системы, обнаруживая вредоносные программы. Среди ключевых функций: проверка системы, файлов и съёмных носителей (USB-накопителей, жёстких дисков), проактивная защита, а также сканирование сайтов и загружаемых файлов, уведомления о фишинговых ссылках.

Ознакомиться с решением можно бесплатно в течение 30 дней. Kaspersky для Linux доступен по подписке (Kaspersky Standard, Plus и Premium) или у партнеров компании. Детали и системные требования – на сайте «Лаборатории».

#программное обеспечение #российское по #антивирус касперского #kaspersky для linux
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